Ferita dal marito con un colpo di pistola, l’86enne resta in rianimazione

È sempre ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata, l’86enne ferita ieri mattina da un colpo di pistola sparato dal marito 99enne nella loro abitazione di via Mongrifone, a Savona. A 24 ore dall’aggressione non si registrano aggiornamenti sulle condizioni della donna, arrivata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni gravissime e ricoverata in codice rosso.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il pensionato, ex guardia giurata, avrebbe impugnato una pistola Beretta e fatto fuoco contro la moglie, per poi tentare di togliersi la vita. L’arma e gli altri elementi raccolti nell’abitazione sono ora al vaglio dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e il possibile movente.

La donna, secondo quanto emerso, avrebbe problemi legati alla demenza senile. Gli inquirenti stanno verificando se la situazione familiare e le condizioni di salute della coppia possano aver influito sul gesto.

Il marito, nato nel 1927 ed ex guardia giurata, era stato soccorso e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Dopo le cure è stato accompagnato dai carabinieri in caserma, dove nei suoi confronti è stata formalizzata l’accusa di tentato omicidio.

Sul caso proseguono le indagini coordinate dal pubblico ministero Luca Traversa. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a chiarire cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione nelle prime ore della mattina.