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Cronaca | 07 luglio 2026, 11:27

Ferita dal marito con un colpo di pistola, l’86enne resta in rianimazione

La donna era stata trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni gravissime

Ferita dal marito con un colpo di pistola, l’86enne resta in rianimazione

È sempre ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata, l’86enne ferita ieri mattina da un colpo di pistola sparato dal marito 99enne nella loro abitazione di via Mongrifone, a Savona. A 24 ore dall’aggressione non si registrano aggiornamenti sulle condizioni della donna, arrivata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni gravissime e ricoverata in codice rosso.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il pensionato, ex guardia giurata, avrebbe impugnato una pistola Beretta e fatto fuoco contro la moglie, per poi tentare di togliersi la vita. L’arma e gli altri elementi raccolti nell’abitazione sono ora al vaglio dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e il possibile movente.

La donna, secondo quanto emerso, avrebbe problemi legati alla demenza senile. Gli inquirenti stanno verificando se la situazione familiare e le condizioni di salute della coppia possano aver influito sul gesto.

Il marito, nato nel 1927 ed ex guardia giurata, era stato soccorso e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Dopo le cure è stato accompagnato dai carabinieri in caserma, dove nei suoi confronti è stata formalizzata l’accusa di tentato omicidio.

Sul caso proseguono le indagini coordinate dal pubblico ministero Luca Traversa. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a chiarire cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione nelle prime ore della mattina.

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Redazione

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