Savona, 40 rappresentanti per il Capitolo straordinario delle "suore Rossello"

Dall'8 al 31 luglio presso la Casa Generalizia delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia saranno presenti quaranta "capitolari" convocati dalla Madre Generale e dal suo Consiglio per lo studio delle costituzioni della congregazione. I capitolari rappresenteranno i membri che operano in Italia, Romania, Argentina, Brasile, Uruguay, Cile, Perù, Bolivia, ad Haiti, negli Stati Uniti, in India, Burundi, Rwanda, nella Repubblica Democratica del Congo, in Tanzania, Mozambico, Camerun, nella Repubblica Centrafricana e in Ciad.

Si tratta del Capitolo Generale Straordinario, l'assemblea suprema dell'istituto religioso. Quando è convocato per lo studio delle costituzioni il Capitolo ha l'obiettivo di analizzare, aggiornare o revisionare le regole dell'ordine per rispondere alle esigenze dei tempi, tutelando il patrimonio spirituale. Il processo coinvolge tutta la congregazione, partendo dalle singole comunità locali.

Il lavoro di revisione o studio costituzionale segue tre fasi. La prima è il coinvolgimento della base: le bozze e le proposte di modifica vengono studiate e discusse nei capitoli locali delle singole comunità prima dell'assemblea generale. Successivamente si passa alle sessioni capitolari: i capitolari (membri eletti o di diritto) si riuniscono in assemblea per analizzare il testo, dibattere sugli articoli e votare le modifiche. Infine il nuovo testo delle costituzioni, una volta votato, richiede l'approvazione ufficiale del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica della Santa Sede, competente in materia, per entrare in vigore.

"A santa Maria Giuseppa Rossello affidiamo il nostro lavoro nella volontà di corrispondere sempre con amore totale alla volontà di Dio", dicono le Figlie di Nostra Signora della Misericordia.