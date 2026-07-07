Al Comando Provinciale di Savona assegnati 8 Marescialli e 21 nuovi Carabinieri

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza dell’attenzione che gli uffici centrali dello Stato hanno per la Provincia di Savona, ha assegnato al Comando Provinciale di Savona 21 Carabinieri neo promossi, che hanno appena terminato il corso di formazione presso le Scuole Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e Iglesias.

Questa mattina7 luglui, , il Colonnello Augusto Ruggeri, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Savona, ha rivolto un saluto di benvenuto in Provincia alla presenza del Vice Prefetto Vicario Reggente Dottoressa Alessandra Lazzari.

I 21 giovani militari, freschi vincitori di concorso e al termine del loro percorso formativo, prenderanno servizio sin da oggi nelle Stazioni Carabinieri capillarmente dislocate sul territorio provinciale. Si tratta di un innesto strategico, mirato non solo a potenziare i generali livelli di sicurezza, ma soprattutto a consolidare quel fondamentale rapporto di prossimità che lega storicamente l'Arma alle comunità locali. La loro presenza andrà infatti a intensificare l'azione sul campo dell'Arma, elemento che si conferma chiave assoluta per l'efficace prevenzione e il contrasto ai fenomeni di illegalità.

Nel corso del suo indirizzo di saluto, la Dottoressa Lazzari, Vice Prefetto Vicario Reggente, ha voluto ribadire la centralità delle Stazioni Carabinieri all'interno del tessuto sociale. Il Vice Prefetto Vicario Reggente ha sottolineato come tali presidi siano essenziali non soltanto per gli aspetti prettamente istituzionali, ma in modo particolare per la loro straordinaria capacità di garantire una reale percezione di sicurezza e una costante, rassicurante vicinanza alle esigenze quotidiane della collettività.

Nell’occasione sono stati presentati anche 8 Marescialli assegnati temporaneamente presso questo Comando Provinciale al termine dei loro primi due anni di corso, quali rinforzi “estivi”: un ulteriore potenziamento significativo che denota l’attenzione che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri pone per la provincia di Savona.