Elezioni politiche 2022, Katia Piccardo presenta la sua “ricetta” per la Liguria in 15 punti

Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Liguria 02 che comprende parte delle province di Genova e Savona, traccia in 15 punti la propria ricetta per una Liguria più efficiente, dinamica, virtuosa e competitiva.

1. Attenzione responsabile al mondo del lavoro, dell’industria, delle attività economiche, produttive, commerciali ed alla crisi in cui continuano a dibattersi.

2. Lotta alla disoccupazione, al precariato. Per la sicurezza sui luoghi di lavoro e facilitazioni a favore delle partite IVA.

3. Misure a favore dei giovani e delle donne per una vera promozione di pari opportunità.

4. Infrastrutture efficienti e sicure che permettano una viabilità in linea ai più alti standard europei.

5. Potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale verso una vera integrazione ferro-gomma.

6. Sostegno alla medicina territoriale e sanità pubblica efficiente.

7. Prevenzione seria del dissesto idrogeologico che abbracci costa ed entroterra in ottica di complementarità.

8. Politiche concrete al fianco del comparto agricolo e dell’entroterra che sappiano invertire la tendenza allo spopolamento.

9. Impulso alla green economy ed all’efficientamento energetico anche a tutela dell’eccezionale ambiente che ci ospita.

10. Misure di sostegno a contrasto del caro-vita e del caro-energia a favore delle famiglie e delle imprese.

11. Innovazione ed autonomia finanziaria, in particolare per il sistema portuale.

12. Politiche socio-sanitarie, didattico-educative che davvero siano al servizio delle generazioni presenti e future e di sostegno al terzo settore ed alle generose realtà associative.

13. Sostegno al volontariato e al mondo dello sport.

14. Tutela dei pensionati e delle fasce più deboli.

15. Istruzione, economia e qualità della vita che possano coniugarsi per garantire davvero il benessere nella nostra straordinaria Regione con potenzialità naturalistiche, culturali, turistiche e ricettive da valorizzare, recuperare e promuovere anche oltre i confini nazionali.