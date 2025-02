Turismo e inclusione: quattro i vincitori del bando ministeriale, tre sono del Savonese

Tre progetti presentati da Comuni del savonese e uno dai Comuni dello spezzino, corrispondenti ad altrettante proposte finalizzate allo sviluppo di un’offerta turistica caratterizzata dall’incremento delle esperienze legate al turismo accessibile ed inclusivo. Sono i quattro vincitori, scelti da un'apposita commissione di valutazione composta da dirigenti e funzionari della Regione, del bando relativo all'iniziativa promossa dal Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro del turismo, che ha destinato alle Regioni apposite risorse. In particolare, alla Liguria sono stati destinati quasi 1,9 milioni di euro: ogni progetto potrà beneficiare di un finanziamento massimo pari a 430 mila euro che è subordinato all’approvazione da parte del Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.



“Tutti e 16 i progetti in gara erano molto validi e interessanti: facciamo i complimenti ai quattro vincitori di questo bando dedicato ad un tema molto sensibile e per il quale la Regione Liguria si è da sempre dimostrata molto attenta. A tal proposito meritano menzione la Guida Mare Accessibile, che verrà realizzata anche nel 2025, e la sezione 'Liguria Accessibile' del sito Lamialiguria – affermano gli assessori regionali al Turismo Luca Lombardi e alle politiche sociali Massimo Nicolò – Attendiamo ora la formalità del via libera ai finanziamenti da parte della Presidenza del Consiglio, dopodiché spetterà ad Agenzia InLiguria occuparsi delle azioni di promozione, informazione e comunicazione di tutte le iniziative legate ai progetti vincitori”.



Alla chiusura del bando, lo scorso 27 gennaio, sono state ben 16 le domande pervenute (4 per Genova, 3 per Savona, 6 per Imperia e 3 per La Spezia) per un totale di 77 Comuni coinvolti nei partenariati e numerosi soggetti del terzo settore. Importante è stato il contributo della Consulta per la tutela dei diritti della persona portatrice di disabilità della Regione Liguria che si è resa disponibile ad offrire un ulteriore supporto per la definizione delle azioni progettuali.



IL DETTAGLIO DEI PROGETTI VINCITORI

1) “Tutti Insieme: dal Mare alla Montagna”. Pietra Ligure è il Comune capofila con partner i Comuni di Loano, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo. Anffass Onlus sezione di Albenga è l'ente del terzo settore coinvolto.

Si tratta di un progetto con eventi, experience e laboratori interamente gratuiti a cui possono partecipare tutti: persone normodotate o con qualsiasi tipo di disabilità, bambini e anziani. Il fine è mettere in atto la trasformazione in una realtà per incentivare un turismo inclusivo, destagionalizzato e rivolto anche all'entroterra; integrare i servizi e le attrezzature per ospitare al meglio chiunque; far conoscere e comprendere la disabilità e operare per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità.



2) “Viaggi senza Barriere (tra mare, ceramica e storia)”. Savona è Comune capofila con partner i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure e Stella. Laltromare Onlus Cooperativa Sociale, Bandiera Lilla Società Cooperativa Sociale, Dafne Società Cooperativa e Associazione Ceramisti di Albisola sono gli enti coinvolti.

Il progetto riguarda i Comuni della Baia della Ceramica e Stella, storicamente legata alla costa savonese. La sfida è fornire turismo accessibile complementare al mare per offrire un panorama di possibilità oltre la semplice balneazione che, pur trainante, non può rimanere l'unica proposta di un territorio ricco e variegato. Partendo da uno dei temi più attrattivi quale l'arte e la ceramica in particolare, si vuole fornire a tutti la possibilità di fruire della ceramica non solo come spettatori, ma come "autori", aumentando, attraverso la creazione di percorsi esperienziali accessibili nei Comuni, anche nelle realtà museali presenti, la qualità del turismo del comprensorio favorendo la destagionalizzazione.



3) “A.R.I.A. – Accoglienza, Realtà, Inclusione, Accessibilità Tra Mare e Fiume: un Cammino da Scoprire Insieme”. Levanto è Comune capofila con partner i Comuni di Bonassola, Brugnato, Borghetto Vara e Carrodano. Amici di Cesare, GiSAL e CeAD sono gli enti del terzo settore coinvolti.

Le principali sfide riguardano il potenziamento delle infrastrutture turistiche accessibili lungo i percorsi naturalistici per le persone con disabilità motorie e visive e l'attivazione di tirocini formativi su un territorio contiguo, sia in ambito di inclusione lavorativa che di personale competente in materia. L’obiettivo principe è quello di potenziare percorsi rispettosi dell’ambiente circostante creando una forte connessione tra l’entroterra e il mare. Il risultato atteso è quello di aver migliorato l’accessibilità con la destagionalizzazione dei flussi turistici, creando le condizioni per la realizzazione di attività di interesse culturale, sportivo ed ambientale. Le realizzazioni riguardano l’implementazione della sentieristica in particolare del cammino religioso Via dei Monti, la creazione di un percorso sensoriale per non vedenti, l’inserimento lavorativo e formativo che risponda alle esigenze rilevate e attività esperienziali.



4) “Baia del Sole Accessibile”. Alassio è il Comune capofila con partner i Comuni di Albenga, Laigueglia, Garlenda e Villanova d'Albenga. UILDM Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare – Albenga è l'ente del terzo settore coinvolto.

Individuate 180 azioni che verranno realizzate in parallelo nei diversi territori in ambito mobilità, percorsi esperienziali, attrezzature digitali, azioni di comunicazione, formazione operatori e tirocini.