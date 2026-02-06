Vaccarezza (FI) e Foscolo (Lega): "Sostegno al popolo iraniano e condanna della repressione"

“Domenica 8 febbraio, alle 18.00, saremo in corteo insieme ai ragazzi e alle ragazze, agli uomini e alle donne della comunità iraniana genovese per ribadire il nostro più convinto e sentito sostegno alla causa del popolo dell’Iran che dalla fine di dicembre manifesta contro il regime teocratico, e per ricordare e onorare tutte le vittime della brutale repressione messa in atto dalla Repubblica islamica”. E’ quanto dichiarano Angelo Vaccarezza (FI), Consigliere regionale incaricato alle Relazioni Europee e Internazionali, e Sara Foscolo, Consigliere regionale capogruppo della Lega.

“Esserci – proseguono - è un atto dovuto nei confronti di tutti coloro che in queste settimane hanno perso la vita in nome della libertà e dei diritti, nei confronti di tutti coloro che sono stati torturati e imprigionati, di tutti coloro che hanno subito violenza e soprusi di ogni genere. Vogliamo far sentire concretamente agli amici iraniani l’appoggio, la vicinanza e l’amicizia di Regione Liguria”.

“Per questo – sottolineano ancora Vaccarezza e Foscolo - abbiamo anche presentato in Consiglio regionale due ordini del giorno, che saranno presto discussi congiuntamente e votati in aula, e che auspichiamo possano essere approvati all’unanimità da tutti i gruppi consiliari. Chiediamo a tutte le forze politiche una chiara e netta espressione di condanna, senza se e senza ma, della repressione e delle violenze ed il pieno sostegno ai manifestanti che, lottando per la libertà, la giustizia, la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, combattono per gli stessi ideali e princìpi che stanno alla base della nostra cultura, della nostra identità e della nostra Costituzione”, concludono.