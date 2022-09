Ceriale, incidente nella notte sulla via Aurelia: due feriti al Santa Corona (FOTO)

Incidente nella notte, intorno alle 4.30, lungo la via Aurelia a Ceriale. Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto due automobili: immediato è scattato l'allarme per personale sanitario e Vigili del Fuoco.

Uno dei mezzi, che stava procedendo in direzione Albenga, ha perso il controllo invadendo l'altra corsia e andando a schiantarsi prima contro un'auto che viaggiava in direzione opposta e infine contro una ringhiera a bordo strada. L'altro mezzo coinvolto, invece, per evitare l'impatto ha sterzato bruscamente concludendo la sua corsa in una aiuola sottostante un ponteggio.

Due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Corona dai militi della Croce Bianca di Albenga e della pubblica assistenza Pietra Soccorso. Sul posto è intervenuta anche l'automedica del 118 oltre a polstrada e carabinieri.