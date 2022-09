Quiliano. Risorse per il territorio, Piano Comunale di Emergenza e Programma Triennale delle opere: tante le novità

Diversi argomenti all'ordine del giorno nel Consiglio Comunale svoltosi lo scorso martedì 30 agosto.

Attenzione al tema dell'istruzione. Un contributo è stato destinato alle spese di mantenimento e di funzionamento della scuola materna, mentre alcuni fondi andranno all’acquisto di nuovi libri per la biblioteca civica.

E' stata poi scelta la destinazione del dividendo relativo all’utile conseguito dalla partecipata SAT nel 2021: per la manutenzione straordinaria degli alvei dei fiumi e delle opere idrauliche andranno circa 34mila euro; per l’Associazione Volontari Protezione Civile, invece, 5mila euro come contributo per l’acquisto di un nuovo modulo antincendio boschivo da installare su un veicolo già in dotazione, con l’obiettivo di implementare le risorse necessarie alla tutela e alla salvaguardia del territorio e dei cittadini.

Il suddetto modulo potrà essere utilizzato per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi, per la pulizia dal fango delle strade, in caso di emergenze idrogeologiche e per il trasporto di acqua non potabile per animali o altri usi, sempre in caso di emergenza.

E' stato poi aggiornato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche con l'inserimento dell’intervento per la nuova viabilità di collegamento da via Matteotti a via Roma.

In merito al Piano Comunale di Emergenza, infine, è stato aggiornato lo stralcio rischio idrogeologico, che recepisce la procedura operativa per la gestione dei plessi scolastici nelle diversi fasi di emergenza per rischio idrogeologico (col relativo vademecum da fornire ai tutori degli alunni ad inizio dell’anno scolastico, anche per allerta nivologica), modificando di conseguenza il Regolamento del servizio di Trasporto Pubblico Scolastico.

Col nuovo piano anche un nuovo sistema di allertamento della popolazione; non avverrà più tramite avvisi diretti al singolo citofono, ma attraverso un messaggio al megafono a cura della Polizia Locale e della Protezione Civile.