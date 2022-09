La Liguria si "svuota": ecco i Comuni in "rosso" per rischio spopolamento

Popolazione anziana e pochi nuovi nati: i numeri degli ultimi vent'anni confermano quello che è notorio da tempo. I conti con la popolazione, in termini geografici e antropici, toccano ad una regione che vede sul proprio territorio sempre meno persone residenti. La situazione risulta evidente nell'elaborazione effettuata dal docente genovese Francesco Gastaldi, che insegna Urbanistica all'Università IUAV di Venezia. Si tratta di dati ricavati da fonti Istat e Anagrafi comunali per il periodo 2002-2021.

A patire maggiormente lo spopolamento sono i Comuni marginali interni, specialmente nelle provincie di Imperia e di Savona, così come nel retroterra genovese, situati alle quote più alte, aree lontane dalle zone costiere e dalle principali linee di comunicazione.

Nel Savonese scontano un calo progressivo della popolazione i piccoli Comuni di Arnasco, Magliolo, Piana Crixia, Stellanello, Balestrino, Plodio, Bardineto, Mioglia, Pontinvrea, Urbe, Giustenice, Murialdo, Rialto, Casanova Lerrone, Pallare, Roccavignale e Vezzi Portio. Orco Feglino fa eccezione per un lieve aumento registrato negli ultimi anni.

In provincia di Imperia sono numerosi i micro-Comuni, sotto le 500 "anime", che di anno in anno vedono i propri residenti ridursi al lumicino: Airole, Cosio d'Arroscia, Triora, Caravonica, Montegrosso Pian Latte, Prelà, Vasia, Aquila d'Arroscia, Castel Vittorio, Olivetta San Michele, Armo (ente più piccolo della provincia di Imperia con 116 abitanti), Vessalico, Cesio, Rezzo, Villa Faraldi, Aurigo; Lucinasco, Pietrabruna, Bajardo, Seborga, Mendatica e Borghetto d'Arroscia. Fanno eccezione, per un leggero aumento negli ultimi anni, Rocchetta Nervina e Terzorio.