 / Attualità

Attualità | 18 dicembre 2025, 07:02

Savona, giardini del Prolungamento nel degrado: staccionate divelte e chiodi ad altezza di bambino (FOTOGALLERY)

Una situazione che dira da circa due mesi; famiglie dei piccoli che frequentano i giardini chiedono di mettere in sicurezza l’area

Staccionate divelte, assi sconnesse e chiodi sporgenti ad altezza di bambino. Cestini dei rifiuti rotti e un buco nel terreno. È lo stato in cui versano alcuni tratti dei giardini del Prolungamento a Savona, una delle aree più frequentate da famiglie, bambini, e anche qualche turista.

Le recinzioni in legno che delimitano alcune zone verdi risultano danneggiate in più punti: parti mancanti, pali inclinati e, soprattutto, chiodi scoperti che rappresentano un serio pericolo per l’incolumità dei più piccoli, trovandosi all’altezza del viso o delle mani di un bambino. Ma c'è anche della vegetazione non curata dalla quale escono topi.

I giardini del Prolungamento sono uno spazio pubblico centrale, affacciato sul mare e utilizzato quotidianamente come luogo di gioco e passeggio.

Alcuni cittadini segnalano come il problema non sia recente e chiedono un intervento tempestivo di messa in sicurezza, prima che si verifichino incidenti. "Basta poco ai nostri bambini per farsi male – spiega un genitore – una caduta o un movimento improvviso. E la situazione è così da almeno due mesi".

Le famiglie dei piccoli che frequentano i giardini chiedano che si intervenga per rimuovere immediatamente i chiodi sporgenti, riparare o sostituire le staccionate danneggiate e verificare lo stato complessivo delle strutture presenti nei giardini. Un intervento rapido che appare necessario non solo per il decoro urbano.


 

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium