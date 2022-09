Celle, partiti i lavori per l'installazione del baby pit stop nei giardini Mezzano

Sono partiti mercoledì scorso i lavori per l'installazione di un baby pit stop a Celle Ligure all'interno dei giardini Mezzano.

Il comune, che lo scorso giugno aveva svolto un sopralluogo con un gruppo di mamme, aveva in mente di sistemare gli stabili presenti realizzando un nuovo bagno per disabili e uno spazio attrezzato per pappe e zona ristoro dando vita, con l'iscrizione al programma creato dall'Unicef, ad un Baby Pit Stop consentendo alle mamme di poter allattare avendo la propria intimità.

Inserito nel percorso del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, il comune ha così avviato le lavorazioni che si vanno ad inserire in un restyling completo del giardini rimasti chiusi per due anni causa pandemia e per i lavori di adeguamento del rio Santa Brigida che hanno portato alla rottura dello storico muro in pietra, poi parzialmente ricostruito.

Oltre ai rinnovati giochi (tubi, altalena, scivoli, molle, verrà ripristinato il pàmpano presente disegnato dall'artista Luzzati e cotto dal ceramista cellese Marcello Mannuzza), le panchine e i tavoli da pranzo, sarà anche valorizzato il verde tramite un orto verticale nel quale i piccoli saranno coinvolti con l'olfatto e saranno sistemate le fasce del giardino.

I bambini inoltre potranno cimentarsi in un percorso e pannelli sensoriali "tatto" e nella parete fantasia e ci sarà spazio anche per gli animali con la creazione di casette per uccellini.