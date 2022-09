Santa Corona, indagini per "incendio colposo": massimo riserbo dalla procura, ma è già scontro politico

In seguito all'incendio avvenuto la scorsa notte all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, la procura di Savona ha aperto un fascicolo per incendio colposo. Al momento dagli uffici del palazzo del Tribunale permane il massimo riserbo con le indagini che sono state affidate a carabinieri e vigili del fuoco.

A dare una indicazione su quella che potrebbe essere una ricostruzione effettiva dell'accaduto è stato, nella giornata di oggi, il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti: "Sarà la Magistratura, con le perizie a stabilire le cause - ha dichiarato Toti al termine del sopralluogo effettuato quest'oggi al Santa Corona - Quel che mi risulta è che tutto sia scaturito da un paziente ricoverato sul posto, dov'è stato rinvenuto un accendino e, considerata la velocità di propagazione delle fiamme pur in un edificio costruito con tutti i dispositivi anticendio necessari, i Vigili del fuoco immaginano vi sia stato un comportamento attivo di un soggetto in tal senso".

Nel frattempo la vicenda si è spostata in ambito politico con la Lega che nel pomeriggio ha speso parole inequivocabili: "L’autore dell’incendio all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ha un nome e un cognome. Un immigrato extra comunitario già noto alle forze dell’ordine e ricoverato per una frattura al femore avrebbe appiccato il fuoco e ridotto in cenere un intero reparto, mettendo a repentaglio la vita di decine di ricoverati e degli operatori sanitari - si legge in una nota stampa diffusa dal Carroccio firmata da Edoardo Rixi, Stefania Pucciarelli, Francesco Bruzzone, Alessandro Piana, Flavio Di Muro, Paolo Ripamonti e Sara Foscolo - Senza contare gli ingenti danni provocati alla struttura. Le testimonianze al vaglio degli inquirenti puntano tutte sulla stessa persona. Un gesto di violenza folle e inaudita. Solo il lavoro straordinario del personale sanitario e delle forze dell’ordine ha permesso di mettere in salvo decine di pazienti ora sotto shock".

Dichiarazioni alle quali ha risposto il circolo Pd Pietra Ligure e Val Maremola: "Assistiamo all'ennesima opera di sciacallaggio mediatico pre-elettorale da parte della Lega - il pensiero dei dem pietresi - L'episodio che avrebbe per protagonista in negativo un cittadino extracomunitario, in preda ad un evidente stato di alterazione, va stigmatizzato in pieno ed è giusto che chiunque commetta atti criminosi del genere, vada condannato indipendentemente da colore della pelle. Il nostro territorio, la nostra provincia, è stata, in queste settimane, devastata da una serie di incendi di natura dolosa. Noi non ci siamo minimamente preoccupati di quali potessero essere le origini di coloro che hanno commesso questi crimini. Li abbiamo condannati e basta!".