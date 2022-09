Test di ingresso a medicina, Bassetti pubblica i quesiti: "Come si fa a studiare in un mese argomenti che non vengono insegnati al liceo?"

“Come fa uno studente che ha finito la maturità il 15 luglio a studiare in un mese argomenti che non vengono insegnanti al liceo?”. Se lo è chiesto il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti, che ieri nel giorno del test di ingresso per medicina, ha pubblicato alcuni dei quesiti rivolti agli studenti.

Bassetti si era già espresso a favore dell'abolizione del test di ingresso, definendolo anacronistico. “Credo ia arrivato il momento di cambiare e di abolire questa lotteria, mascherata da meritocrazia”, ha scritto il professore nel suo post su Facebook, che per quanto riguarda l'accesso alla facoltà, si è chiesto: “Non dovremmo essere noi professori di medicina ad insegnare durante il corso di laurea, le cose che vengono chieste in queste domande?”.



A favore dell'abolizione del test di ingresso si è espresso anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa: “Delegare tutto a un semplice test di ingresso credo non sia segno di un Paese al passo con i tempi, - ha detto ieri a margine della visita al San Martino - soprattutto in un momento come questo, dopo due anni di una pandemia che ci ha mostrato come la carenza di personale medico sia un problema al quale si deve dare una risposta, e rivedere il numero chiuso nelle facoltà credo sia un punto di partenza”.