Rimpasto di giunta ad Andora: esce Patrizia Lanfredi, debutto per Monica Risso. Paolo Rossi torna vicesindaco

“A meno di due anni dalla scadenza del mandato amministrativo e con l’avvio del progetto pilota di Borgo Castello, finanziato con 20 milioni di euro di fondi comunitari PNRR, ritengo opportuno dare all’esecutivo un assetto diverso mirato a portare a certo compimento il programma di mandato, la cui realizzazione è sempre stata considerata prioritaria e obiettivo comune di tutti gli eletti di maggioranza a prescindere dal ruolo ricoperto – motiva il sindaco Mauro Demichelis nel suo decreto – L'ultima fase del mandato non può essere meno incisiva e gli assessori devono essere sempre in prima linea. Per quanto dolorosa possa essere la scelta, ho dovuto tenere conto che alcuni malesseri manifestati, anche con atti concreti, fossero un segnale di stanchezza da non sottovalutare per una Giunta che deve realizzare importanti obiettivi per i quali sono richiesti dialogo, visioni condivise, energie e ulteriori competenze. Nonostante i molti risultati raggiunti, è necessario affrontare coesi progetti fondamentali per il futuro di Andora ai quali, finora, mi sono dedicato in maniera esclusiva. Esprimo gratitudine e ringrazio tutti i componenti della Giunta uscente, Marco Giordano, Patrizia Lanfredi, Maria Teresa Nasi e Fabio Nicolini per l’impegno profuso e le capacità espresse in questi anni, che hanno portato l’attuale Amministrazione a risultati, a beneficio di Andora, sotto gli occhi di tutti. Una revoca non mette in discussione il lavoro compiuto, le competenze, né future collaborazioni, ma richiama alla riflessione su quanto fondamentale sia il rapporto fiduciario, il lavoro di squadra e la necessità di affrontare con coraggio gli impegni presenti e quelli che ci attendono. A calendario ci sono progetti fondamentali per il futuro di Andora, di imminente avvio, come la realizzazione di Borgo Castello, il PUO del Porto, le opere infrastrutturali della rete dell’acquedotto e molto altro ai quali deve essere assicurato l’impegno di tutti. Sono certo che, da domani, si potrà lavorare con un nuovo passo per realizzare gli impegni presi con i cittadini”.