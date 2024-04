"Scelta Civica Garlenda per tutti", il 3 maggio la raccolta firme nel point elettorale

Entrano nel vivo le procedure burocratiche che ci porteranno ai primi di maggio al deposito ufficiale dei documenti per la partecipazione alla corsa elettorale per le comunali di "Scelta Civica Garlenda per Tutti", la lista del candidato sindaco Luigi Tezel. Una procedura molta importante è quella della sottoscrizione della lista da parte degli elettori.

Per favorire questo adempimento il point della lista “Scelta Civica Garlenda per tutti” situato in via Lerrone 28, venerdì 3 maggio dalle 16,30 alle 20 sarà aperto per la raccolta delle firme degli elettori sarà infatti presente l’avvocato di fiducia della lista che procederà all’autenticazione.

"Ricordiamo che si può firmare solo per una lista e che occorre un documento di identità. Vi chiediamo di venirci a trovare perché la democrazia partecipativa è importante. Vogliamo ricordare che le firme apposte rimarranno riservate e nessun’altra Lista o altro candidato sindaco potrà prendere visione dei sottoscrittori quindi si può firmare tranquillamente senza temere conseguenze tipiche di un paese piccolo", commentano dalla lista "Scelta Civica Garlenda per Tutti".