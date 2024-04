Taglio cedri in piazza Abba, bagarre in Consiglio comunale. Le opposizioni: "Il sindaco ha deciso di non ascoltare i cittadini"

Il taglio degli alberi in piazza Abba è stato discusso nel Consiglio comunale odierno.

"La mozione con la quale avevamo chiesto al sindaco e alla giunta una variante salva-cedri del progetto di riqualificazione della piazza, come ci risulta fosse stata presa inizialmente in considerazione dagli uffici comunali, è stata respinta", commenta il gruppo di minoranza "Cairo in Comune".

"Pur non essendo ammalati, come ammesso dal sindaco, questi poveri alberi verranno comunque abbattuti, nonostante le loro foglie e i loro rami filtrino l'inquinamento atmosferico e riducano la concentrazione di sostanze nocive nell'aria. E sappiamo bene quanto l'aria di Cairo ne avrebbe bisogno, viste le alte concentrazioni di benzene e benzo(a)pirene che da anni denunciamo".

"Hanno anche un altro grande valore ambientale, ovvero la capacità di fornire un habitat a numerose specie di animali, insetti e uccelli che nidificano proprio in questo periodo dell'anno e la direttiva 2009/147/CE ne vieta il taglio durante la nidificazione. Ma tant'è...".

"Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza, con un atteggiamento ottuso e arrogante, hanno deciso di non ascoltare la voce di tanti cittadini che hanno raccolto le firme contro il taglio dei cedri e chiedono solo di rivedere questa decisione", concludono da "Cairo in Comune".

A votare la proposta sono stati solo i due gruppi di opposizione. +Cairo ha presentato un'interrogazione sulla vicenda: "Verranno tagliati per riqualificare l'area. Non esiste alcuna perizia in atti perché gli alberi sono in salute. Si tratta di una volontà politica, ma solo della giunta di maggioranza. Il sindaco ha deciso di non ascoltare i cittadini. Le firme? Beh sono solo circa 1330 circa".