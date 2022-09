Alassio: con l'inizio della scuola torna "Dona la Spesa", i volontari della Croce Rossa raccoglieranno materiale didattico e cancelleria

Torna, nei punti vendita di Coop Liguria, l’appuntamento con la solidarietà di “Dona la spesa”, la raccolta promossa in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, che a settembre è dedicata nello specifico alla scuola, per donare alle famiglie più fragili materiale didattico e di cancelleria.

"Ovviamente Alassio non poteva non rispondere all'invito - le parole di Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del comune di Alassio - Saranno i volontari della Croce Rossa ad attuare la raccolta nella giornata di Sabato 10 settembre presso la Coop di Alassio (via Privata Londra). L'invito è a mettere nel carrello quaderni, penne, matite e colori, da consegnare ai volontari della Croce Rossa che saranno presenti all'uscita dalle casse".

"Gli uffici delle Politiche Sociali hanno già inviato al presidente della Cri, Ferruccio Scrufari, i nominativi dei bambini e delle bambine, ma anche dei ragazzi e delle ragazze appartenenti a famiglie in difficoltà, in carico al nostro servizio cui sarà destinato il materiale raccolto", conclude l'assessore.