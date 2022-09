Pietra Ligure e Giustenice set della fiction "Canonico" di Tv2000

Pietra Ligure e Giustenice sono pronte a diventare il set per "Canonico", la fiction originale prodotta e trasmessa da Tv2000. La troupe è attesa per ottobre e i ciak si susseguiranno per un mese, così da preparare la seconda stagione della serie tv. Questa volta saranno puntate da cinquanta minuti, più lunghe rispetto alla prima messa in onda, a testimonianza del fatto che il pubblico ha gradito la narrazione e c'è spazio per ampliare le storie di don Michele.

Il protagonista, don Michele appunto, è interpretato da Michele La Ginestra. È un sacerdote che dopo un'esperienza in Sud America viene inviato in un piccolo paese, dove si scontra con problemi di ogni grado, facendosi "compagno di viaggio" dei suoi parrocchiani, ma soprattutto punto di riferimento per tutti, dai giovani che hanno smarrito la fede ai credenti alle prese con i dubbi e le difficoltà del vivere quotidiano.

Questa volta tocca alla Val Maremola: è qui, infatti, che verranno ambientate le riprese della fiction prodotta dall'emittente dei vescovi italiani. E si tratta, fra l'altro, la prima produzione originale tv della Cei, con l'obiettivo di intercettare un pubblico trasversale, senza però tradire i valori e la mission del canale. Don Michele ha sempre la parola giusta e sa trovare soluzioni sorprendentemente semplici; è così che in breve tempo diventa indispensabile per la vita della sua parrocchia. Divertente, concreta, dinamica, la serie vuole condurre lo spettatore alla riscoperta di una figura centrale come quella del sacerdote, ma in una chiave inedita.

Michele La Ginestra, attore di grande esperienza, con attività che spazia dalla fiction al cinema, dal teatro ai programmi generalisti, è affiancato da una carrellata di personaggi, interpretati alcuni da attori molto giovani, altri da volti già noti ai telespettatori. Fra questi, nei panni del vescovo, Fabio Ferrari: il leggendario Chicco de "I Ragazzi della Terza C" o anche Pappola di "Vacanze in America".

Per Giustenice, le riprese sono programmate nella frazione e chiesa di San Michele, dove il vero e proprio "titolare" don Federico lascerà per un attimo il posto agli attori. Non sono ancora previste incursioni in altre zone del paese. Per Pietra Ligure, le location sono in corso di definizione, ma c'è già l'imprimatur del sindaco De Vincenzi. Il tutto sarà presto approfondito durante l'imminente presentazione dei nuovi palinsesti di Tv2000.