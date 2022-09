Tpl, prossima settimana nuovo incontro tra Regione e sigle sindacali

In merito all’incontro avvenuto ieri per affrontare il tema della situazione finanziaria delle aziende di trasporto pubblico locale, Regione Liguria ha fissato per la prossima settimana un nuovo confronto con le sigle sindacali del Tpl pubblico per ragionare sull’emergenza energetica e sul calo dei passeggeri, in linea con quanto sta accadendo in ambito nazionale.