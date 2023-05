Savona, approvato il progetto per la manutenzione straordinaria del canile: verrà risanato l'ambulatorio dell'Asl

E' stato approvato dalla giunta comunale di Savona il progetto di fattibilità tecnico economico per gli interventi di manutenzione straordinaria del canile di Savona di via Massa.

L'Amministrazione ha previsto un intervento per un totale di euro 105mila 233 euro determinato a seguito di alcuni sopralluoghi congiunti con i gestori attraverso i quali era emersa la necessità di realizzare una nuova area per lo sgambamento degli animali, uno spazio protetto all'interno del canile e alcuni interventi di manutenzione di carattere edile.

Il progetto prevede una serie di interventi come il risanamento dell’ambulatorio Asl – veterinario e la separazione dall'attuale locale magazzino e gabbie; la realizzazione di una copertura in struttura metallica leggera con copertura in lamiera coibentata; la creazione di una nuova recinzione ad altezza variabile e cancelli pedonali per l'area di sgambamento, la regimazione delle acque meteoriche e la riqualificazione dell'impianto illuminotecnico esterno. I lavori dovrebbero durare circa 4 mesi.