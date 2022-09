Elezioni 2022, Orlando: "Il Pd unica forza politica in grado di fermare la destra"

Lavoro e sanità: due tematiche assai sentite in Val Bormida. Sono questi gli argomenti toccati dai candidati Dem Andrea Orlando, Lorenzo Basso e Aurora Lessi, nonché dal consigliere regionale Roberto Arboscello durante l'incontro organizzato nel pomeriggio odierno dal Pd di Carcare. L'evento è stato introdotto dal segretario del circolo Rodolfo Mirri.

"Il nostro programma risponde alle esigenze della gente. E' una proposta che vuole unire, formulata al termine di un'attenta riflessione non improvvisata alla vigilia delle elezioni, bensì attivata al tempo del Conte Bis. La sanità ad esempio deve rimanere pubblica. Allungare le liste di attesa strategicamente: è questo il metodo già in atto per favorire la privatizzazione. Il nostro compito è quello di dare un segnare per fermare tale progetto", spiega Andrea Orlando, candidato alla Camera-Collegio plurinominale Liguria.

"La destra parla di popolo, ma è custode delle vecchie gerarchie e offre capi espiatori. Noi invece abbiamo patrimonio, tradizioni politiche e attenzione al sociale. Il Pd è l'unica forza politica in grado di fermare la destra - conclude Orlando. In questi ultimi giorni dobbiamo mettere in luce i rischi di questa campagna elettorale. La destra ha un modo di governare divisivo e assai pericoloso. La Meloni in caso di vittoria non si farà portare a spasso da Renzi e Calenda".

"Siamo di fronte ad una campagna elettorale strana - aggiunge Lorenzo Basso, candidato al Senato-Collegio plurinominale Liguria - sembra che la contesa sia già decisa. Questo messaggio è assai sbagliato. Non stiamo commentando un risultato sportivo. La politica è un'altra cosa. Fino al 25 settembre ciascun voto può fare la differenza".

"La destra non affronta i problemi, bensì rilancia progetti fantasmagorici - prosegue Basso - Il nostro programma è composto da proposte e valori. Dobbiamo far passare il messaggio che Toti non conterà nulla nella coalizione. Le preferenze date a lui porteranno voti alla Meloni".

Il candidato Basso ha toccato anche il tema ambiente: "La destra ci vuole portare indietro di trent'anni. Una strategia senza regole ci porterebbe fuori dall'Europa. Ambiente e lavoro devono coesistere".

"La forza del Partito democratico è la capillarità sul territorio - commenta Aurora Lessi, candidata alla Camera-Collegio plurinominale Liguria - Il nostro è un programma elettorale di sinistra vicino ai bisogni delle persone".

"La Val Bormida è un territorio che merita rispetto - conclude il consigliere regionale Arboscello - Oggi siamo qui anche per dare un segnale di presenza in vista delle prossime comunali. Dobbiamo sottolineare le differenze tra i due schieramenti. Il futuro passa dalle politiche del 25 settembre. L'obiettivo è convincere il partito del non voto".