Il 17 settembre si celebra la Giornata nazionale per la Sicurezza dei pazienti: le iniziative in Asl2 savonese

Si celebra il 17 settembre di ogni anno la Giornata nazionale per la Sicurezza delle Cure e della Persona assistita, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e l'impegno globale sul tema della sicurezza dei pazienti.

In questa edizione 2022 il tema scelto per far luce su un'area prioritaria fondamentale per la sicurezza del paziente è quello della sicurezza della terapia farmacologica.

Una ricognizione della terapia farmacologica, completa anche dei prodotti da banco, rappresenta infatti un efficace strumento per la prevenzione degli eventi avversi in due aree chiave, quali la poli-terapia e le transizioni di cura. La ricognizione farmacologica, effettuata periodicamente, consente di individuare eventuali inappropriatezze, interazioni farmaco-farmaco, interazioni farmaco-malattia e di evitare discrepanze non intenzionali e loro possibili conseguenze nelle transizioni di cura.

Nel savonese proprio sabato 17 settembre, dalle 9 alle 13, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, presso il piano terra del padiglione "Negri" verrà offerta una ricognizione farmacologica gratuita per chi assume 5 o più farmaci.

Il personale sanitario verificherà, attraverso un software, sviluppato dall’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri, se la combinazione di farmaci che attualmente in uso può essere migliorata. Al termine della valutazione verrà rilasciato un referto da sottoporre al medico curante per le valutazioni e le decisioni opportune.

Per richiedere la ricognizione farmacologica gratuita è necessario prenotarsi tramite il proprio medico di Medicina generale o tramite lo specialista. Per informazioni: tel. 019 623 2872; mail: a.bovero@asl2.liguria.it

Sabato 8 ottobre, invece, alla Fortezza del Priamar di Savona dalle 8 alle 17 un’iniziativa realizzata in collaborazione di tutte le Asl e le Aziende ospedaliere del Sistema Sanitario Regione Liguria dal titolo "Buone pratiche per cureSIcure: l’integrazione multiprofessionale per la sanità 3.0" con il patrocinio di Alisa, del Comune di Savona e degli ordini professionali dei Medici, Infermieri, Farmacisti, Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, tecnici della riabilitazione e prevenzione.

«La sicurezza dei pazienti rappresenta una delle nostre priorità per garantire un continuo miglioramento dell’assistenza sanitaria - commenta il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Govanni Toti - La Liguria è da anni impegnata a promuovere la sicurezza nelle strutture sanitarie e nell’ambito dei processi di assistenza. Anche quest’anno, grazie alla disponibilità dei professionisti liguri, sono state organizzate sul territorio regionale diverse iniziative per promuovere la comprensione del tema della sicurezza delle cure, in particolare, quello del corretto uso dei farmaci».