"Dante e la meteorologia": ad Andora successo per la conferenza del Tenente Colonnello Alessandro Fuccello (FOTO)

In occasione del 70° anniversario della presenza dell’Aeronautica Militare nel Comune di Andora il Distaccamento AM di Capo Mele ha voluto celebrare la ricorrenza organizzando un evento dal titolo “Dante e la meteorologia” presso il centro culturale di Palazzo Tagliaferro del Comune di Andora.

Accolto in sala dal Tenente Colonnello Carlo De Giovanni, Comandante del Distaccamento Aeronautica militare di Capo Mele e dal Capitano Gabriele Esposito, Comandante della 115º squadriglia Radar Remota, il Tenente Colonnello Alessandro Fuccello del Centro Operativo Meteorologia di Pratica di Mare (RM), ha conquistato il pubblico con la sua relazione: ha tratteggiato i passaggi fondamentali che legano l’opera massima del sommo poeta, la Divina commedia, ai protagonisti della nascita e dello sviluppo delle scienze meteorologiche.

Prendendo spunto dai riferimenti meteorologici presenti nei canti della Divina Commedia, tali fenomeni sono stati rivisitati alla luce delle conoscenze odierne, per poi passare all’evoluzione della fisica dell’atmosfera e della meteorologia e la loro importanza per la sicurezza del volo in Aeronautica Militare.