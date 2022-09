Cosseria: messa in sicurezza del cimitero, dalla Regione in arrivo 450 mila euro

450 mila euro per la messa in sicurezza del cimitero di Cosseria: questo il finanziamento messo in cantiere dalla Regione Liguria (fondi emergenziali 2019).

"Intervenire sui cimiteri è una priorità, soprattutto per la cittadinanza. Sappiamo quanto sia importante il camposanto per la comunità, possiamo definirlo una sorta di 'vetrina' per ogni comune", commenta il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

"Il nostro cimitero, situato su un doppio calanco, è interessato da una frana attiva - spiega il primo cittadino - Ad ogni allerta meteo arancione o rossa siamo costretti a chiuderlo per motivi di sicurezza. Inoltre è prospiciente ad una strada provinciale che ha un notevole traffico. Era doveroso intervenire ma non era cosi scontato".

"Ringrazio la Regione Liguria, nelle persone dell'assessore Giampedrone e del consigliere Vaccarezza: sono stati sensibili, attenti e puntuali sul fabbisogno di un piccolo comune".

"Si tratta di una cifra importante, credo la più grande ricevuta dal nostro comune negli ultimi anni - conclude Molinaro - Bisognerà creare un progetto di intervento per dare un po' di stabilità in quell'area. C'è anche l'eventualità di portare avanti un piano di consolidamento portando terra di roccia da scavo, ma di questo sarà necessario parlarne nel prossimo futuro".