Carcare, rischia di soffocare con una brioche: donna in rianimazione al San Paolo

Mangia un croissant e rischia di soffocare. Soccorsi mobilitati ieri mattina a Carcare. Una donna di 60 anni è andata in arresto cardiaco dopo che un pezzo di brioche le è andato per traverso.

L'episodio è accaduto presso il bar della stazione di servizio Eni situato in via Nazionale. L'allarme è stato lanciato dai titolari dell'attività commerciale. La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Bianca di Carcare e l'automedica Sierra 3.

Grazie alla prontezza dei sanitari la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona dove attualmente si trova ricoverata in rianimazione per "ipossia cerebrale".

Sono in corso gli accertamenti del caso. I titolari dell'attività commerciale si sono affidati all'avvocato Amedeo Caratti per tutelarsi.