Problema affitto casa per studenti a Milano: la novità è Collegiate

Ogni anno il numero di studenti che sceglie questa città per iniziare il proprio percorso di studi aumenta a dismisura. Milano, infatti, oltre a offrire un'ampia e valida offerta formativa, è centro in cui non mancano gli svaghi e tutte le comodità di cui necessita un giovane.

Trovare un buon affitto a Milano

Assieme ai giovani desiderosi di costruirsi un futuro, la città offre anche un ampio ventaglio di opportunità lavorative.

Ne consegue che, nonostante gli appartamenti siano numerosi, ogni anno gli studenti fuori sede incontrano parecchie difficoltà a trovare una sistemazione adatta. Perché un conto è trovare un alloggio, diverso è trovare un buon alloggio!

Per "buon alloggio" s'intende:

- una sistemazione comoda, per lo studente fuori sede è importante avere l'università vicino e ben collegata con i mezzi di trasporto;

- un appartamento che sia economicamente competitivo;

- locato in un punto strategico, l'ideale non è che sia vicino solo al campus di studi, ma che si trovi in una zona dove siano presenti i principali servizi (supermercati, negozi, etc.).

Una valida alternativa per gli studenti fuori sede a Milano

Collegiate è la compagnia numero uno in Europa e nel Regno Unito che, pensando agli studenti fuori sede, ha dato vita a residenze apposite. In Italia arriva la prima struttura proprio a Milano, con il nome Collegiate Milan North ubicata in una zona della città comoda a tutte le principali sedi universitarie e ben collegata dai servizi di trasporto pubblico.

In Collegiate gli alloggi sono di elevata qualità e bellezza, nonostante i prezzi rimangano competitivi con quelli del mercato immobiliare milanese.

Gli studenti, con la formula All-Inclusive, non dovranno badare a spese condominiali e bollette poiché la quota mensile comprenderà già tali costi.

Non è finita qui, la residenza è stata progettata per rendere la vita degli universitari il più semplice e piacevole possibile.

L'intento è quello di rendere l'esperienza universitaria memorabile.

Infatti, in Collegiate sono presenti:

- un servizio reception 24/7 a disposizione dei ragazzi in caso di necessità;

- lavanderie;

- un parcheggio;

- uno spazio studio/lavoro;

- una piscina e una palestra;

- una spa;

- un cortile con giardino;

- deposito bici;

- un bar lounge e dinner party lounges;

- un cinema;

- diverse aree cucina;

- diversi club lounges dove vengono spesso organizzati eventi ed attività;

- servizi di pulizia su richiesta.

Tutte le aree sono, inoltre, dotate di Wi-Fi a banda larga e servizio di sicurezza con telecamere. Tutto questo per garantire agli studenti fuori sede una vita studentesca piacevole e, soprattutto per quelli che sono al primo anno, meno spaventosa.

Gli eventi e le attività in calendario proposte dalla struttura sono state pensate con lo scopo di far socializzare i giovani tra loro, cosa molto apprezzata dagli studenti stranieri che inizialmente incontrano più difficoltà a stringere nuovi legami. Collegiate è una realtà innovativa nel mondo immobiliare milanese che offre agli studenti un modo tutto nuovo di vivere il trasferimento nella città.