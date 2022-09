Politiche 2022, Lega: "Siamo una famiglia che non lascia indietro nessuno e si nutre del confronto col territorio"

A coronamento di una intensa attività sul territorio la Lega organizza l’ultimo gazebo a Imperia prima delle elezioni domani, giovedì 22 settembre, dalle 9 alle 12.30 all’angolo tra via XX Settembre e via Cascione a Porto Maurizio. Attesi i candidati Alessandro Piana, Flavio Di Muro, la consigliera regionale Mabel Riolfo, amministratori locali, sostenitori, militanti e volontari.

“Tutti insieme – dicono Piana e Di Muro – per dare ulteriore forza alla Lega e portare finalmente le istanze del Ponente Ligure a Roma, per non lasciare il modello Genova alle emergenze e rilanciare infrastrutture e lavoro. Gli obiettivi sono tutti concreti e necessari: aiuti subito alle famiglie e alle imprese per fronteggiare l’emergenza energetica, Flat Tax, pace fiscale, Quota 41, avanti con le autonomie regionali per garantire l’efficienza, stop agli sbarchi clandestini, sostegno alle piccole e medie aziende, supporto ai giovani dalla formazione al primo impiego sino all’avviamento aziendale. La Lega è una famiglia che non lascia indietro nessuno e si nutre del confronto del territorio. Noi siamo voi”.