Carenza di veterinari, la Clinica Veterinaria Letimbro di Savona stoppa le visite notturne in pronto soccorso

Stop alle visite notturne al pronto soccorso dal 1 ottobre. La Clinica Veterinaria Letimbro di via Eroine della Resistenza a Savona lo ha annunciato con un post sulla propria pagina Facebook e non sono mancati i commenti delusi da parte dei proprietari degli animali.

"Per noi Pronto Soccorso significa poter accogliere e mettere al sicuro gli animali in maniera completa e dedicata: durante la notte gli animali già ricoverati qui hanno bisogno di cure e attenzioni continue a cui noi tutti ci dedichiamo a turno e con grande concentrazione - hanno scritto dalla Clinica - Ma siamo troppo pochi per poter accogliere ulteriori pazienti in emergenza e per questo motivo preferiamo non farvi correre rischi. Dalle 23:30 alle 8:30 non apriremo più lo sportello di accettazione del Pronto Soccorso. Restiamo aperti tutti i giorni dalle 8:30 alle 23:30".

"Negli ultimi giorni, a seguito del nostro annuncio sulla chiusura del Pronto Soccorso, abbiamo ricevuto tanti commenti che ci hanno scaldato il cuore nel ricordare quante volte siamo stati capaci di assistere i nostri pazienti - hanno proseguito il giorno successivo la prima pubblicazione - Abbiamo anche letto disappunto e delusione e per questo ci teniamo a rispondere a tutti i nostri amici proprietari di animali nella nostra città: naturalmente continueremo a prenderci cura di tutti i pazienti nelle ore diurne e durante il loro ricovero, ma non possiamo, in scienza e coscienza, promettere un servizio che non abbiamo le possibilità di fornire con le dovute risorse per la sicurezza dei pazienti, delle loro famiglie e dei nostri colleghi. Per questo motivo, seppur a malincuore, dobbiamo sospendere il servizio ma è una buona occasione per invitare tutti i colleghi veterinari che desiderano unirsi a noi a contattarci".

Per chi avrà bisogno durante la notte sarà disponibile solo la struttura di Genova.