Violentata vicino alla discoteca: arrestati due dipendenti del locale

Due arresti per violenza sessuale nei pressi di una discoteca del savonese. I poliziotti della Squadra Mobile, congiuntamente a quelli del Commissariato di Alassio, hanno dato esecuzione a due ordini di custodia cautelare in carcere emessi dal GIP presso il Tribunale di Savona, nei confronti di due cittadini italiani, entrambi dipendenti di una discoteca del ponente ligure. L’accusa è quella di concorso nel reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane donna.

Il fatto è avvenuto il 31 luglio scorso, nelle immediate vicinanze di una discoteca, oggetto, nell’agosto scorso, di un provvedimento emesso dal Questore di Savona ai sensi dell’art. 100 TULPS.

I provvedimenti restrittivi sono frutto di un’articolata indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona e svolta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Alassio, scattata nell’immediatezza del fatto e realizzata con una serie di accurati sopralluoghi e servizi mirati, necessari a riscontrare orari e luoghi del reato nonché ad attribuire a due presunti autori le rispettive responsabilità.

L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip ricostruisce i fatti come segue: i due arrestati avrebbero individuato la vittima, già all’interno del locale, in una giovane in palese stato di alterazione. L’avrebbero allontanata dalla pista da ballo facendola uscire da un’uscita secondaria per poi intrattenerla all’esterno, somministrandole altro alcool. Poi l’avrebbero condotta con una scusa in un luogo appartato abusando sessualmente di lei, fingendo poi di averla trovata per caso e riconducendola verso la discoteca.

Gli arrestati, dopo gli atti di rito, sono stati condotti al carcere di Pontedecimo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al Giudice che ha emesso la misura cautelare.

I provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.