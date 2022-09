Albenga, al via i lavori di ripristino del ponte di Bastia

Ripristino e messa in sicurezza delle strutture portanti del ponte di Bastia d’Albenga, lungo la strada statale 453 di “Valle Arroscia”: gli interventi verranno eseguiti a partire dalle 8 di lunedì 26 settembre, con chiusura del cantiere il 28 ottobre.

Per operare in sicurezza, in tale periodo sarà necessario chiudere totalmente al traffico veicolare, ad eccezione dei pedoni e velocipedi.

Durante il mese di chiusura, il traffico veicolare verrà indirizzato verso la strada statale 717 "di Villanova di Albenga" e la strada statale 582 "del Colle San Bernardo".