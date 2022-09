Manutenzioni di fossi e canali ad Albisola, il sindaco ordina ai privati di provvedere alla pulizia

Manutenzione di fossi, ripe e canali nel territorio del Comune di Albisola Superiore. Questo il tema al centro dell'ordinanza firmata ieri dal sindaco Maurizio Garbarini che ordina ai proprietari dei terreni vicini alle strade comunali e vicinali di provvedere ciclicamente alla pulizia.

Il territorio del comune albisolese risulta infatti particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e persistenti durante tutto l'anno ed in particolare nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con conseguenti possibili allagamenti, con pericolo di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose.

"La vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose" viene spiegato nell'ordinanza.

Il primo cittadino quindi ordina ai privati la completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento; la sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera da impedire ristagni o rallentamenti; la pulizia, nei tratti intubati, dei tombini e dei ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso; la rimozione tempestiva e lo smaltimento/recupero a norma di legge di tutto il materiale; nel corso dello svolgimento delle lavorazioni agricole e manutentive in genere di fondi confinanti con strade (pubbliche o anche private ad uso o transito pubblico) dovranno eseguire le necessarie operazioni, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dal ciglio del fosso e almeno 4 metri dal piede dell'eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade; nel caso in cui, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, dovranno ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso; dovranno mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente ufficio comunale.

Gli interventi dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre per il 2022 e successivamente entro il 30 giugno e entro il 30 settembre di ogni anno.

La violazione dell'ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.