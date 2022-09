Albenga, rompe il vetro di un’auto, ruba all’interno e oppone resistenza ai militari: marocchino arrestato

Rompe i vetri di un’auto parcheggiata ad Albenga, ruba all'interno e oppone resistenza ai militari: un giovane straniero è stato arrestato dai Carabinieri la notte scorsa, intorno alle 2, in via Trento.

In seguito alla segnalazione al 112 di un cittadino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Albenga, coadiuvati dai militari della stazione di Borghetto S. Spirito, sono intervenuti per fermare l’uomo che, dopo aver infranto il vetro di un’auto con un sanpietrino e rovistato all’interno, si era impossessato di monete per circa 20 euro, un mazzo di chiavi e altri oggetti posti nell’abitacolo dell’auto.

L’autore, un 21enne pregiudicato marocchino, naturalizzato italiano, residente a Villanova d’Albenga, ma di fatto senza fissa dimora, era in evidente stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol e/o stupefacenti. È stato subito bloccato dai militari e ha ammesso il furto delle monete e degli oggetti, che sono stati riconsegnati alla proprietaria di una Citroen C2. Il giovane però, condotto in caserma, al momento di uscire dall’auto di servizio, ha opposto resistenza scalciando e colpendo un militare all’altezza del fianco, che fortunatamente non ha riportato lesioni.

L’uomo, su disposizione del pm di turno, è stato ristretto temporaneamente all’interno della camera di sicurezza della compagnia di Albenga, in attesa del rito direttissimo che si è svolto questa mattina presso il Tribunale di Savona, con la condanna del giovane a un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.