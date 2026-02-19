Cairo piange Giorgio Garra, consulente del lavoro e politico

Cairo Montenotte e l’intera Val Bormida piangono la scomparsa di Giorgio Garra, noto commercialista e consulente del lavoro, spentosi all’età di 82 anni. Garra, figura storica della vita amministrativa locale, lascia un vuoto profondo tra colleghi, amici e cittadini che lo ricordano per competenza, dedizione e integrità.

Per decenni ha guidato lo studio di via Colla, oggi condotto dalle figlie Alessandra e Caterina, entrambe impegnate nella politica locale: la prima vice sindaco di Millesimo, la seconda assessore del Comune di Cairo.

La sua professionalità e il forte legame con il territorio lo hanno portato a ricoprire ruoli di rilievo: consigliere, vice sindaco e assessore comunale al Bilancio nelle legislature guidate da Osvaldo Chebello, e assessore provinciale nella giunta di Angelo Vaccarezza.

"L’amministrazione comunale e l’intera comunità si stringono con profonda commozione al dolore del nostro Vicesindaco, Alessandra Garra, e della sua famiglia per la scomparsa del caro papà", commenta il sindaco Francesco Garofano. "Con Giorgio scompare una figura di riferimento per la politica del nostro territorio. Il suo impegno come amministratore pubblico, profuso con dedizione sia nel Comune di Cairo Montenotte che presso la Provincia di Savona, resta una testimonianza preziosa di servizio alle istituzioni e amore per la nostra terra. A nome dei cittadini di Millesimo, esprimo le più sentite condoglianze, ricordando con stima l’integrità e il valore dell’uomo e del politico".