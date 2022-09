Celle, dimissioni della consigliere Mordeglia: a rischio la tenuta della maggioranza?

È a rischio la tenuta della maggioranza in comune a Celle?

Le dimissioni della capogruppo consiliare della lista "Aria Nuova", la consigliere Rossana Mordeglia, nelle ultime ore stanno tenendo banco nel comune dopo che nel 2020 l'ex assessore Roberto Piombo aveva lasciato il suo incarico (aveva preso il suo posto Stefania Sebberu) e il suo posto nel parlamentino cellese.

Nel maggio 2019 erano stati eletti con il sindaco Caterina Mordeglia 8 consiglieri e un solo candidato, l'avvocato di Andora Gabriele Tassone era rimasto l'unico escluso. Poi con la fuori uscita di Piombo lo stesso Tassone aveva rinunciato all'incarico e i consiglieri erano rimasti sette e a questo punto con la decisione di Mordeglia di interrompere la sua attività amministrativa, i posti sono rimasti solo sei.

Già nello scorso consiglio comunale di martedi con l'assenza della capogruppo, la maggioranza avrebbe potuto vacillare perchè anche solo con un'assenza la tenuta sarebbe stata a rischio. In questo momento vige ancora la possibilità per le amministrazioni di ricorrere alla partecipazione alla seduta in streaming per i consiglieri che non possono essere presenti fisicamente nella sala consiliare. Cosa che accade per il consigliere Carlo Barindelli che per motivi di lavoro, è un ufficiale di coperta quindi in diversi periodi dell'anno lavora a bordo delle navi, non può essere presente.

Se dovesse essere assente Barindelli o un suo collega di maggioranza rimarrebbero in sei in consiglio (cinque più il sindaco) e se la minoranza di Uniti per Celle (capogruppo Remo Zunino e i consiglieri Stefano Barlo, Jacopo Abate e Alberto Vigna) decidesse di abbandonare il parlamentino non avrebbero il numero legale che deve essere di sette consiglieri essendo il Consiglio di 13 componenti.

Il sindaco Caterina Mordeglia ha solo dichiarato in merito alle dimissioni che "non ci sono stati dissapori, ci siamo lasciati bene". Il futuro della maggioranza è però invece tutto da scrivere.