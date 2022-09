A10, prevista una domenica pomeriggio di code in direzione Genova e Savona

Sarà un pomeriggio domenicale di traffico con tempi di percorrenza molto superiori alla media sull'autostrada A10.

Dalle 13 alle 19 infatti, domani, 25 settembre, il bollino rosso sarà presente in direzione Genova e sono previste lunghe code per chi è diretto nel capoluogo di regione. Dalle 7 alle 13 e dalle 19 alle 21 invece tempi di percorrenza superiori alla media con il bollino arancione. In direzione Savona dalle 13 alle 19.

Questo pomeriggio nel frattempo intorno alle 17.30 si è verificato un incidente all'altezza di Varazze direzione Genova. Un'auto avrebbe perso il controllo a causa dell'asfalto viscido colpendo il guard rail. Fortunatamente illesi gli occupanti. Sul posto un'ambulanza della Croce Rosa di Celle e i vigili del fuoco ma non sono stati disposti trasporti in ospedale.

Sul tratto si è verificato un km di coda.