Savona e Vado piangono la scomparsa di Laura D'Antonio, titolare di Ezio Pizzette

Savona e Vado Ligure in lutto per la prematura scomparsa di Laura D'Antonio.

Aveva infatti solo 42 anni, la titolare del notissimo locale “Ezio Pizzette” di via Venezia all'angolo con via Robatto a Savona.

In queste ore si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio e di ricordo sui social da parte di chi aveva avuto la fortuna di conoscere la donna.

"Siamo chiusi per motivi di famiglia. Ci scusiamo per il disagio. A presto". Questo il messaggio che campeggio su un foglio presente sulla serranda del locale.

"Come amiche di Laura esaudiamo il suo ultimo e più grande desiderio che era quello di creare per le sue bimbe, Giulia e Sara, una volta che lei non ci fosse più stata, un fondo economico per il loro futuro" si legge nella raccolta fondi organizzata su GofundMe.