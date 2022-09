Loano, il 2 ottobre appuntamento con la “Festa dei nonni e dei nipoti”

Domenica 2 ottobre torna la “Festa dei nonni e dei nipoti”, la manifestazione organizzata dall'associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A partire dalle 15 gli aritisti di Circo Incerto e di Jeca Eventi animeranno le vie del centro: un abilissimo trampoliere attraverserà via Stella, via Ghilini, piazza Massena e via Garibaldi intrattenendo tutti i bambini. E non mancherà lo stand con il truccabimbi.

In Orto Maccagli e sulla passeggiata a mare si terrà la “Fiera dello sport”, con le associazioni sportive loanesi che presenteranno i loro corsi e le loro attività ed effettueranno dimostrazioni delle rispettive discipline.