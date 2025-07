Nicola Gratteri apre la rassegna “Serate & Pomeriggi d’Autore” a Borghetto

Sarà Nicola Gratteri ad aprire l’edizione 2025 della rassegna “Serate & Pomeriggi d’Autore”, lunedì 7 luglio alle 21.30, presso il Cinema Arena Vittoria di Borghetto Santo Spirito.

Il Procuratore della Repubblica di Napoli, da sempre in prima linea nella lotta alla ‘ndrangheta, torna nel ponente ligure per presentare il suo ultimo saggio “Una cosa sola. Come le mafie si sono integrate al potere”, edito da Mondadori e scritto, come di consueto, in collaborazione con Antonio Nicaso. A introdurre la serata sarà Graziella Frasca Gallo, mentre il dialogo con l’ospite sarà moderato da Monica Napoletano.

Il libro, frutto di una lunga esperienza giudiziaria e di un’analisi lucida e documentata, racconta come le organizzazioni mafiose abbiano mutato pelle, abbandonando le manifestazioni violente più esplicite per agire in modo sempre più subdolo e invisibile. Infiltrazioni nei mercati finanziari, nella politica e nell’economia legale: le mafie, spiegano gli autori, non si pongono più in contrasto con lo Stato, ma ne diventano parte, mimetizzandosi nel sistema.

“Il rischio maggiore non è quello di vedere la mafia dappertutto, ma di non vederla affatto”, avvertono Gratteri e Nicaso, ponendo l’accento sulla pericolosa complicità dei colletti bianchi e sulla progressiva erosione della fiducia nelle istituzioni.

Gratteri, nato a Gerace nel 1958 e sotto scorta dal 1989, ha dedicato la sua carriera alla lotta alla criminalità organizzata calabrese. Già Procuratore aggiunto a Reggio Calabria e Procuratore a Catanzaro, oggi guida la Procura partenopea ed è uno dei più autorevoli studiosi e testimoni della trasformazione delle mafie nel nostro tempo.

L’ingresso alla serata è libero, fino a esaurimento dei posti a sedere. Non è necessaria la prenotazione.

Il prossimo appuntamento della rassegna è fissato per mercoledì 16 luglio, quando Erica Cassano presenterà il suo libro “La grande sete. Dove porta la politica delle illusioni” (Solferino Editore).