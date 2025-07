Sfruttamento della prostituzione, nessuna estradizione in Francia per 25enne paraguaiano

Non sarà estradato in Francia ma potrà rimanere in Italia con l'obbligo di firma dai carabinieri di Loano tre volte alla settimana.

Proprio l'Autorità Giudiziaria francese aveva chiesto l'estradizione. Non potrà comunque più entrare in Francia.

Secondo quanto accertato dalle autorità francesi, tra gennaio e maggio 2024 avrebbe organizzato e agevolato l’attività di tre donne, ricevendole in appartamenti da lui gestiti e garantendone la “sicurezza” nei locali in cui esercitavano l’attività di meretricio.

"Sono molto soddisfatta, nella mia memoria difensiva avevo chiesto che non venisse estradato in Francia, lui ha la residenza da 8 anni in Italia, ha un lavoro con contratto indeterminato e ha una figlia minorenne cittadina italiana. Avevo chiesto una pena meno afflittiva come gli arresti domiciliari o le pene alternative" aveva spiegato l'avvocato Kozeta Zhiti.