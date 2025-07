Finale, trovano 25 dosi di cocaina nascoste nel cuscino poggiatesta dell'auto: arrestato grazie al fiuto del cane Lupo (FOTO)

Nelle giornate del 2 e 3 luglio, gli operatori del Nucleo Sicurezza Urbana e dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Loano e Finale Ligure hanno svolto specifici controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.



Il 2 luglio, nel corso di un’attività di osservazione a Finale Ligure, nei pressi di Porta Testa a Finalborgo, è stato fermato un uomo di 47 anni di origine marocchina residente ad Albenga. Durante le verifiche, il soggetto ha tentato di sviare i controlli, negando la disponibilità di un’autovettura che gli operatori avevano però visto utilizzare poco prima. Dopo un primo controllo sul mezzo senza esito, è stato richiesto l’intervento dell’unità cinofila Lupo, che si è rivelato determinante: grazie alla segnalazione del cane antidroga, gli agenti hanno recuperato all’interno del cuscino poggiatesta del veicolo, nel quale erano state accuratamente occultate, 25 dosi di cocaina confezionate per lo spaccio.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto.



Il giorno successivo, 3 luglio, durante un controllo sul territorio a Loano, un altro uomo di 45 anni residente a Borghetto Santo Spirito è stato fermato dopo aver tentato di allontanarsi e di disfarsi di alcune dosi di cocaina, successivamente recuperate dagli agenti. Anche in questo caso si è proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio.



Entrambe le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona.



"La Polizia Locale conferma che i controlli sul territorio proseguiranno nei prossimi mesi, con particolare attenzione alla prevenzione dell’uso e della vendita di sostanze stupefacenti" spiegano.