Election day: nel savonese oltre 215mila i cittadini che hanno diritto al voto: in tutta la Liguria sono di più le donne

Sono 215 mila e 153 i cittadini che hanno diritto di voto in provincia di Savona. Di questi 102mila e 215 sono uomini mentre ammontano a 112mila e 938 le donne. Domenica si terranno le elezioni politiche, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere. Si potrà votare dalle 7 alle 23. Nel savonese si contano 308 sezioni elettorali che verranno scrutinate a partire dalle 23.

In tutta Italia gli elettori sono 50 milioni, 869 mila e 304, di cui 4.741.790 all’estero, in cui sono compresi anche i diciottenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell’art. 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica.