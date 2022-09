Loano, in biblioteca nuovo incontro del "Club del Libro"

Mercoledì 28 settembre alle 21 nella biblioteca civica di Loano si terrà un nuovo incontro del “Club del Libro” promosso dagli “Amici della Biblioteca Arecco di Loano”. La manifestazione si svolge nell'ambito del Patto per la Lettura ed è stata promossa dall'Aps #cosavuoichetilegga con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune.

Gli incontri hanno l'obiettivo di condividere il piacere della lettura e di favorire la scoperta di opere anche lontane da quelle di mainstream, ma ugualmente meritevoli di essere lette.

Dopo l'esordio e la “proposta di lettura” dello scorso giugno, durante la serata i partecipanti analizzeranno e si confronteranno su “Fiori dalla cenere” di Kate Quinn (Edizioni Nord, 2017); si tratta di un romanzo con un intreccio storico di ottimo livello narrativo ambientato tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale e che ha come protagoniste donne che combattono per la libertà della loro patria.

La partecipazione al “Club del Libro” è gratuita, ma si richiede l'iscrizione. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio al 347.5031329 indicando il proprio nome e scrivendo “Club lettura Loano”; in alternativa è possibile recarsi al Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150 o telefonare al numero 019.675848. Tutti gli incontri sono condotti da Graziella Frasca Gallo, la gieffegi della Gazzetta di Loano.