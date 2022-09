Savona, al convento dei Cappuccini il 62esimo Cursillo donne

Da mercoledì 28 settembre a sabato 1° ottobre presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco d’Assisi 16, nel quartiere Villetta, avrà luogo il 62esimo Cursillo Donne del Movimento dei Cursillos di Cristianità, fondato nel 1944 in Spagna da Eduardo Bonnin. Tra le celebrazioni in programma la Via Crucis.

All'interno del "Cursillo" (in italiano ("piccolo corso") viene presentato ciò che è fondamentale nel cristianesimo, ossia Cristo, la Chiesa e la vita in grazia, mediante la narrazione di "esperienze di vita" che siano da esempio e stimolino a seguire i dettami del cristianesimo individualmente ("vivenza") o in comunità ("convivenza").

I Cursillos s'inseriscono in particolare nella pastorale profetica della Chiesa, essendo un movimento di evangelizzazione, e in quella "kerygmatica", ossia del "primo annuncio" rivolto ai tanti "lontani" del nostro tempo. Attraverso persone convertite e innamorate di Cristo il movimento vuole portare il Vangelo negli ambienti per "fermentarli" in senso cristiano.