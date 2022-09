Elezioni politiche, anche il circolo "Almirante" di Ceriale brinda al successo di Fratelli d'Italia

"Con il risultato elettorale ottenuto alle politiche ora possiamo guardare al futuro della Nazione con più fiducia. Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia e lo è anche a Ceriale con il 38,34% dei voti".

Ad affermarlo, in una nota, è il presidente e portavoce del circolo cerialese di Fratelli d'Italia, Fabrizio Marabello, che nel mentre punta già all'orizzonte dei prossimi mesi: "Nella primavera del 2023 si svolgeranno le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e, anche in questa circostanza, saremo pronti per affrontare una nuova sfida tutta incentrata a rilanciare Ceriale. Per l'occasione non escludiamo la possibilità di una visita di Giorgia Meloni".

"Il Circolo di Fratelli d'Italia è attivo da quasi un anno ed è intitolato alla memoria di Giorgio Almirante, un grande leader politico e protagonista indiscusso della destra nazionale al quale con orgoglio ci ispiriamo. Ai cittadini cerialesi grazie 919 volte!" chiosa Marabello.