Finale, torna l'Enduro World Series nella riviera di ponente: modifiche per parcheggi e mercati

Settimana di cambiamenti alla viabilità e ai mercati in area pubblica a Finale Ligure, dal 29 settembre al 2 ottobre cuore pulsante a livello globale della mountain bike con l'ormai immancabile appuntamento autunnale con l'Enduro World Series che giovedì 29 vedrà la gara delle e-bike mentre sabato e domenica toccherà al Trophy of Nations, il mondiale a squadre che assegnerà la maglia iridata dell'Uci alla nazionale vincitrice.

E così Finale torna, come di consuetudine e dopo due anni in cui la pandemia aveva portato l'organizzazione a prendere scelte diverse con protocolli rigidi extra gara, a cambiare volto non solo col grande palco di piazza Vittorio Emanuele ma anche sul lungomare Migliorini e in diverse piazze o piazzette, rigorosamente vista mare, trasformate in un paddock con le più note case produttrici di biciclette da fuoristrada.

Questo modificherà la viabilità. Interdette alla sosta fino a lunedì 3 settembre saranno piazzale Vuillermin (affianco alla caserma della Guardia di Finanza), piazzale Mamberto, piazzale Simonetti e piazza Oberdan.

"Il mercato settimanale del giovedì non si svolgerà quindi ma verrà recuperato in una data che sarà successivamente indicata, mentre i mercatini ortofrutticoli della piazza di Marina si sposterà nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre e in tutta la giornata di sabato 1 settembre in via Bolla e via Ghiglieri" spiega l'assessore al Commercio, Marilena Rosa.