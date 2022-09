Sala giochi chiusa ad Albenga, sospesa licenza per 15 giorni

La continua attenzione al fenomeno del gioco d’azzardo e alle ludopatie, che vede impegnata in prima linea la Polizia di Stato, ha portato all'emissione da parte del Questore di Savona di un provvedimento che dispone la sospensione dell’attività per quindici giorni di una sala giochi “videolottery”, ad Albenga.

I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura hanno accertato che la sala giochi veniva gestita, non dal titolare della licenza, ma dalla proprietaria del bar adiacente, senza averne titolo, che aveva anche creato una porta tra i due locali. Al momento dei controlli inoltre sono state sorprese quattro persone intente a giocare alle videolottery in orario non consentito dall'ordinanza emanata dal sindaco di Albenga.

Nei confronti del titolare della licenza, per aver abusato del titolo, è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività ex art. 10 T.U.L.P.S., per un periodo di quindici giorni.