Its Savona, il 7 ottobre la consegna degli "Europass Diploma Supplement". Entro il 15 ottobre le nuove iscrizioni

Si terrà venerdì 7 ottobre, alle 11.30, presso la sala riunioni dell’Unione Industriali in via Gramsci 10 a Savona, la cerimonia di consegna degli Europass Diploma Supplement ai diplomati 2022 della sesta edizione del corso di tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali "industria 4.0" e nella domotica.

Parteciperanno il presidente ITS Savona Mattia Minuto, il dirigente Scolastico dell'Istituto Ferraris-Pancaldo di Savona Alessandro Gozzi, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, l'assessore a Sviluppo Economico e Rapporti con il Campus del Comune di Savona Francesco Rossello, e i docenti Franco Lolli, coordinatore, e Michela Pace, tutor.

Entro il 15 di ottobre, invece, ci si potrà iscrivere al corso per tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali "industria 4.0" e nella domotica” (QUI tutte le informazioni per iscriversi). Giunto alla sua ottava edizione, il corso è da sempre articolato sulla base delle richieste provenienti dalle principali aziende del settore operanti sul territorio e nelle quali gli studenti potranno svolgere il periodo di stage in Italia dopo essere tornati dall’esperienza all’estero che è resa possibile dal programma Erasmus+ azione KA131 dedicata all'istruzione superiore.

I destinatari sono 23 giovani e adulti inoccupati e disoccupati (no studenti), di età non inferiore ai 18 anni in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado ai sensi dell’art.7 comma 3 del DPM 25.1.2008 conseguito entro il luglio 2020, oppure che hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) di durata annuale, come indicato dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 e delineato nell’Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2016.

I candidati inoltre dovranno essere in possesso di competenze nelle principali discipline scientifiche: Matematica, Fisica, Chimica, Informatica e conoscenza della lingua straniera (inglese).