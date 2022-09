Ugl Chimici del Piemonte, eletto segretario reggente Walter Zini

Walter Zino è stato nominato segretario reggente UGL Chimici della regione Piemonte. A conferire l’incarico al già segretario dei tessili di Cuneo è stato il segretario generale Luigi Ulgiati che ha premiato il lavoro svolto in questi anni da Zino a sostegno dei lavoratori del settore.

Una sfida che il neo responsabile dei Chimici di Piemonte raccoglie con orgoglio: “Sono felice dell’incarico che mi è stato affidato – sottolinea Zino – consapevole di dover affrontare un impegno per nulla facile in un momento come quello che stiamo vivendo che sta mettendo in ginocchio numerose aziende del nostro settore, in particolare a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia. Raddoppierò gli sforzi per tutelare i lavoratori delle imprese piemontesi, un territorio nel quale vogliamo crescere per far sentire sempre di più la nostra presenza e garantire i diritti degli impiegati del settore”.