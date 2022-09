A Palazzo Doria la presentazione dell'Asd Basket Loano "Elio Garassini"

È in programma sabato 1 ottobre alle 10.30 nella sala consiliare di Palazzo Doria la presentazione della prima squadra dell'Asd Basket Loano Garassini che quest'anno disputerà la Serie C Silver, la massima categoria a livello regionale.

Alla presentazione parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Luca Lettieri, l'assessore allo sport Enrica Rocca, il presidente della società Andrea Maineri, il coach Alessandro Taverna ed i giocatori al gran completo.

Pronti all'esordio in campionato, il presidente Maineri afferma: “Affrontiamo questa nuova sfida con la serenità di aver ottenuto, lo scorso anno, il risultato che ci eravamo ripromessi di raggiungere e che, invece, continuava a sfuggire: la promozione. Quest'anno vogliamo che i nostri ragazzi si divertano, facciano esperienza e possano avere occasione di crescere ancora come atleti. Ci piacerebbe restare in questa categoria e quindi ottenere la salvezza; per altri obiettivi c'è tempo”.

Divertirsi e crescere: questa la filosofia che, da sempre, caratterizza l'Asd Basket Loano: “La squadra dell'anno scorso è stata confermata praticamente nella sua interezza. Qualche giocatore ha deciso di smettere, altri verranno innestati dal settore giovanile: è un continuo rinnovarsi. In questo senso, la prima squadra è un'ottima vetrina. Per i ragazzi del minibasket e delle giovanili assistere ad una vittoria della prima squadra è un grande sprone: li motiva e li spinge ad allenarsi e a cercare di fare sempre meglio per arrivare a 'giocare coi grandi'. Vincere è bello, ma non si può pensare solo a vincere: questa società è nata da un’idea di tre amici per permettere a tutti i ragazzi di giocare a basket, a prescindere dalla minore o maggiore capacità, senza escludere nessuno. Negli anni sono cambiati dirigenti e allenatori (anche se qualcuno è rimasto) ma non abbiamo cambiato pelle: la nostra filosofia è ancora questa”.

Il sindaco Luca Lettieri e l'assessore Enrica Rocca aggiungono: “La promozione in Serie C Silver ottenuta lo scorso anno dal Basket Garassini è stata una grande emozione e un motivo di orgoglio per tutta la città. La squadra che quest'anno affronterà la nuova sfida della massima serie regionale è praticamente la stessa dello scorso anno, con qualche nuovo innesto. C'è grande entusiasmo e siamo certi che, grazie anche al sostegno dei loanesi, i nostri ragazzi riusciranno ad ottenere tutti i risultati che si sono prefissati”.