Alassio, "Sliding Dog": un video con Cecio per promuovere la città come meta turistica con il proprio cane

Un video, “Sliding Dog”, per invitare i proprietari dei cani a trascorrere le proprie vacanze ad Alassio, ma anche per sensibilizzare tutti ad una maggiore attenzione rispetto al decoro urbano, e “A spasso con Cecio”, camminata non competitiva per i cani e per i loro padroncini che avrà luogo domenica 2 ottobre alle 10.

A fronte dei tantissimi che, in ottemperanza alle vigenti norme, conducono i propri cani muniti di appositi sacchettini e bottigliette d'acqua, tanti ancora hanno nei confronti dei bisogni dei propri amici a quattro zampe un atteggiamento se non irresponsabile, sicuramente irrispettoso.

Di qui l'idea dell'assessorato all'Ambiente: un video che, nell'invitare i proprietari di cagnolini a frequentare la Città del Muretto, sottolinea le buone norme della conduzione degli animali d'affezione sulla pubblica via.

Il protagonista del video è Cecio, attore consumato e già vincitore di un Award al Dog Film Festival grazie ad un cortometraggio realizzato dalla sua padroncina Doroti Polito sull'abbandono dei cani: una commovente storia di solitudine e di gioia ritrovata proprio grazie ad un dolcissimo pelosetto.

In questo nuovo video, della durata di due minuti, Cecio, diretto dalla sua inseparabile umana, Doroti Polito, veste i panni di uno spensierato vacanziero insieme alla padroncina interpretata da una splendida Francisca Peña.

"Due minuti che scorrono via veloci con il sorriso sulle labbra - commenta Fabio Macheda, assessore all'Ambiente del Comune di Alassio​ - con une messaggio chiaro e gradevolissimo. Un video che sarà caricato sui social del Comune di Alassio e che vuole essere anche un saluto e un arrivederci alla prossima stagione".

"E' un messaggio importante - sottolinea Paola Cassarino, consigliera incaricata alla Protezione degli Animali del Comune di Alassio - e quando ho visto il video che il collega Macheda ha fatto realizzare, ho pensato che sarebbe stato bello presentarlo con un'iniziativa dedicata proprio ai proprietari dei cani: una piccola passeggiata sul litorale alassino e al ritorno la Sala Consigliare sarà aperta ai bipedi e quadrupedi per assistere all'anteprima di "Sliding Dog" il video di Doroti Polito e del suo meraviglioso Cecio".

"A spasso con Cecio" è la camminata non competitiva per i cani e per i loro padroncini che avrà luogo domenica 2 ottobre alle 10. Il ritrovo è fissato presso Piazza della Libertà, di fronte all'ingresso della sede Municipale. Un piccolo giretto sul litorale e poi rientro per assistere all'anteprima di Sliding Dogs presso la Sala Consigliare.